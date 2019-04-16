شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للنواب: استعينوا بمساعدين ومن حق أى عضو الحديث فى القاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن من حق أى نائب أن يتحدث، وإنه فى كل البرلمانات فى العالم النواب يكون لديهم مساعدين، وهؤلاء هم الذى يحولون له المادة الخام التى يتحدث فيها إلى كلام مقبول من الناحية السياسية والاقتصادية والقانونية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

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وجاء حديث رئيس البرلمان، لتوضيح رده السابق خلال الجلسة على النائب محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب عندما قال له: "من كتب لك هذه الورقة جاب كلمة من هنا وكلمة من هنا"، وردا على النائب شديد أبو هندية، الذى بدأ كلمته بقوله: "يا ريس أنا جاى المجلس ومفترض يبقى لى رأى سياسى، دخلت المجلس كرجل سياسة وليس كدكتور وطبيب".

وقال الدكتور على عبد العال: "النائب محمد عبد الغنى مهندس وراجل محترم وكويس جدا، وقولت له أعذرك لإنك مهندس واللى كتبلك الكلام لما تيجى برأى قانونى خليه يكتبهولك رجل كويس فى القانون، والنائب محمد عبد الغنى طبقا للائحة لا يجوز القراءة من الورقة، وقلت له من كتب لك الورقة عليه أن يعيد معلوماته"، وعقب "أبو هندية": "بتعلم منك وانت أستاذنا كلنا".

وأعلن النائب شديد أبو هندية، أنه يرفض التعديلات الدستورية رفضا تاما، قائلا: "أرفض التعديلات لاحترام مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام جيش مصر العظيم وعدم إدخاله فى السياسة".