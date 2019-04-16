النائب مصطفى كمال الدين حسين: مادة كوتة المرأة غزلية ولا تليق بالدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب مصطفى كمال الدين حسين، رفضه لمشروع التعديلات الدستورية المُقترحة، قائلا "هناك الرأى والرأى الآخر ولا يمكن المجلس يكون كله رأى واحد، والمواد المُقترحة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالنسبة لتخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة، فأنا أحترم المرأة ولدينا نائبات محترمات خضن معارك ونجحن فى الانتخابات، والكوتة مادة غزلية، وهذا لا يليق بالدستور".
وأضاف النائب مصطفى كمال الدين حسين، أنه كان من الأولى المطالبة بدستور جديد وأن هذه التشوهات التى حدثت فى الدستور القائم كان الأولى تطبيق المواد التى لم يتم تنفيذها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورة والتصويت عليه.
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