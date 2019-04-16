زعيم الأغلبية: التعديلات الدستورية تؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية بمجلس النواب الشكر للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على الإدارة الحكيمة للجلسات، وكذلك اللجنة التشريعية فى مناقشات التعديلات الدستورية.
وطلب القصبى من الدكتور على عبد العال التأكيد على معنى المدنية من أنها تعنى لا عسكرية ولا دينية ولا علمانية، مؤكدا أن الشعب صاحب السيادة فى الاستفتاء على التعديلات.
وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أعلن احترامى لكل من وافق وعدل واعترض على التعديلات".
وأضاف القصبى، أن ما نحن بصدده من تعديلات دستورية هى قيمة للمجلس ومصر بالكامل، لافتا إلى أن مستوى النقاش ارتفع واستمعنا وعدلنا وتنازلنا إيمانا منا أن كل ما يجلس فى القاعة نائب يعبر عن الأمة كلها"، موضحا "ربما اجتهد الجميع وتحدثنا "لافتا إلى أنه تم طرح تساؤل موجه للائتلاف لماذا تناولنا بعض المواد بالتعديل".
وأشار القصبى، إلى أن المادة 226 من الدستور منحتنا حق التعديل وربما هناك مواد أخرى تستحق التعديل ولكن هذا ما توافقنا عليه.
ووأوضح القصبى، "أسجل فى المضبطة أن صياغة المواد والكلمات لا تكفى والأهم تحويل المواد الى أعمال وإنجازات"، مضيفا "كانت الفلسفة فى تمثيل فئات المجتمع مقصودة لأن مصر مستهدفة من ويلات التقسيم"، وتابع: "التعديلات أكدت على استقلال القضاء والفصل بين السلطات".
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