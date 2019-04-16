شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية حزب السلام": ما شهدناه من ممارسات ديمقراطية يشبه الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، إنه عندما تقدم أكثر 150 نائب بالتعديلات تمت مراجعة كل مادة وكل كلمة وكل حرف، مضيفا: "القنوات الخائنة تقول أنها تمت فى يوم وليلة، ويجب أنا يعلم الشعب أن الأمر استغرق أكثر من شهرين".

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وأضاف حساسين، أن البرلمان لعب دورا وطنيا محترما سيذكره التاريخ، حيث كُتب له القيام بدور لم يقم به أى مجلس سابق، قائلا: "الناس نفسهم يعدلوا الدستور منذ انتخابات البرلمان، وما حدث نراه فى الكونجرس الأمريكى والبرلمان الفرنسى من ممارسات ديمقراطية، والشعب المصرى سيخرج بالآلاف والملايين برجاله ونساءه وأطفاله للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورة والتصويت عليه.