شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد جاد موافقا على تعديلات الدستور: كلمة علمانية لا عيب ولا حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عماد جاد،موافقته على مشروع التعديلات الدستورية، مطالبا زملائه النواب بتقديم نموذجا لتناول الآراء المختلفة، قائلا: "أنا مدرس علوم سياسية ولم أجد تجربة فى العالم تم فيها التحول الديمقراطى بشكل مفاجئ، ويجب التنسيق مع الوضع القائم والدخول فى سجال وجدل متوازن، وكلمة مدنية تعنى دولة قانون وليس ثيوقراطية ولا عسكرية".

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وأوضح جاد، أن هناك مكاسب تتحقق بالتدريج بمعنى أن هناك دساتير لدول ديكتاتورية مثل كوريا الشمالية وتتحدث عن الديمقراطية، قائلا: "وأنا موافق على التعديلات بشرط تجاوز حالة الجدل اللى بيرجعنا سنوات للوراء، لا يجوز أن نتحدث عن مصر دولة علمانية، رغم أنها تعنى أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل التيارات وهى لا عيب ولا حرام ولا كلمة قبيحة، أنا مع التعديلات فى إطار الرغبة فى التطور التدريجى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورة والتصويت عليه.