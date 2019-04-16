شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يعلن موافقته على مشروع التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة والمعروضة على مجلس النواب.

وأشاد وهدان بالأداء الراق والوطنى الذى شهدته جلسات الحوار المجتمعى واجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعيية بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، ووجه التنهئة والمباركة للمرأة المصرية بمناسبة حصولها على نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب وفقا للتعديلات المقترحة، قائلا "من أعطاها هذا الحق رجال مجلس النواب".

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة مشروع التعديلات الدستورة والتصويت عليه.