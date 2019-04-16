مصمم أزياء شهير يتبرع بـ 100 مليون يورو للمساعدة في ترميم" نوتردام"

ترجمة: أحمد أبوعقيل

تبرع قطب الأزياء الفرنسي، فرانسوا هنري بينولت، زوج الممثلة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك، بمبلغ 100 مليون يورو من أجل ترميم كاتدرائية نوتردام.

كما أعلن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو أن عائلته ومجموعة LVMH للسلع الفاخرة ستتبرع بمبلغ 200 مليون يورو للمساعدة في الإصلاحات.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية ، مهما كانت التكلفة.

وقال في خطاب خارج الكنيسة: "سنناشد أعظم المواهب وسنعيد بناء نوتردام لأن هذا ما ينتظره الفرنسيون ، لأن هذا هو ما يستحقه تاريخنا ، لأنه أعمق مصيرنا".

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