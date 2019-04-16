ترجمة أحمد أبوعقيل

بدأت فرق التحقيق من الشرطة الفرنسية في استجواب مرممين متخصصين كانوا يقومون بأعمال على سطح الكاتدرائية عندما اندلع الحريق.

يحقق مكتب المدعي العام في باريس في "التدمير الناجم عن الحريق" ، مشيرًا إلى أن السلطات تتعامل مع الحريق باعتباره حادثًا مأساويًا وليس وليس بفعل فاعل أو عملا إرهابًا.

وقال ريمي هايتز للصحفيين خارج الكاتدرائية "لا شيء يوحي بأنه كان عملا مفتعلا مضيفا أن العمال الذين يعملون في الموقع يخضعون للاستجواب".

و تركيز فرق التحقيق على شركة Le Bras Freres ، وهي شركة مقرها في جارني ، شمال شرق فرنسا ، والتي تعاقدت أعمال السقالات بقيمة 5.7 مليون يورو كجزء من مشروع الترميم عندما اندلع الحريق.

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كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام الفرنسي يحقق مع الشركة المسئولة عن أعمال الترميم بـ "كاتدرائية نوتردام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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