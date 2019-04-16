رئيس أساقفة باريس: الـ3 نوافذ الملونة التي تعود للعصور الوسطى نجت من الحريق

ترجمة أحمد أبوعقيل

قال رئيس أساقفة باريس إن النوافذ الزجاجية الثلاثة الملون التي تعود إلى العصور الوسطى في مدينة نوتردام نجت جميعها من الحريق المدمر الذي وقع الليلة الماضية .

وأظهرت الصور الأولى داخل حطام معلم باريس اليوم أن السقف قد دمر، والكنيسة التي يبلغ عمرها 850 عامًا تفحمت منها أجزاء كثيره.

لا يزال يُعتقد أن نوافذ الورود الثلاثة "التي لا يمكن الاستغناء عنها" ، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر والتي يُخشى أن تكون قد ذابت أو انفجرت الليلة الماضية ، سليمة.

لقد تحول الانتباه الآن إلى ما قد يكون سبب نوتر دام ، التي تمت استعادة جزء منها في عملية تجديد بقيمة 150 مليون يورو ضحية لمثل هذه الكارثة.