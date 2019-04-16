فنانون عرب يأسفون على كارثة نوتردام

24 - إعداد: ألين الخولي
تضامن عدد كبير من نجوم الفن العرب مع حادثة حريق كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما هشمت ألسنة اللهب البرج البالغ ارتفاعه 93 متراً وأسقطت سقفها على مرأى العالم الذي شاهد بصمت مؤلم هذه اللحظات المفجعة.
وعلّق عدد كبير من النجوم عبر صفحاتهم الخاصة عبر إنستغرام وتويتر، معربين عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب الفرنسي تحديداً والعالم ككل، نظراً لما يحمله هذا المكان التاريخي من قيمة وقدسية كبيرة.
وكل فنان كان له أسلوبه الخاص في تعبيره عن حزنه وتضامنه، فالبعض كتب باللغة الإنجليزية...
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