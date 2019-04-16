موازنة مستقلة لكل هيئة قضائية بموجب التعديلات الدستورية الجديدة

كتب: ولاء نعمة الله أكد التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مقترح التعديلات الدستورية، على توافق الآراء داخل اللجنة بالإبقاء على مبدأ أن يكون لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، مع حذف مسألة الرقم الواحد، بحيث تلتزم الجهات والهيئات القضائية بالأبواب المقررة لها في الميزانية، وإذا ما ظهرت الحاجة إلى تغير في تلك الأبواب، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الدستورية والمقررة قانونا. وذكرت التقرير حول مواد السلطة القضائية اهتماما كبيرا مناقشات واسعة داخل لجنة...

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