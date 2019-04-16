"الوطنية للانتخابات" تتيح خدمة استعلام الناخبين عن مقار لجان الاقتراع

كتب: أحمد ربيع
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الالكتروني، خدمة استعلام الناخبين عن مقار لجانهم الانتخابية المقيدين بها، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يصوت عليها مجلس النواب اليوم.
ويحق للمواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، الاستعلام عن أماكن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وأرقامهم في الكشوف الانتخابية، من خلال الدخول على الرابط التالي https://www.elections.eg/home وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
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