سماحة ممثلا بستاني: أحد أهدافنا في هذه المرحلة هو تحديث قطاع الـ Down Stream

أكد مستشار وزيرة الطاقة ندى البستاني داني سماحة خلال لقاء في فندق Four Seasons نظمته ​وزارة الطاقة والمياه​ ـ المديرية العامة للنفط بالتعاون مع شركة "خطيب وعلمي" أننا "نثني على هذه المناسبة الهامة، وهي وضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث والازمات الوطنية لكافة المنشآت ​النفط​ية في ​لبنان​، من خلال وضع نظام GIS للمنشآت النفطية الذي نفذه تجمع ESRI- خطيب وعلمي لصالح المديرية العامة للنفط".

وأوضح سماحة ممثلا بستاني أن "أحد أهدافنا في هذه المرحلة هو تحديث قطاع الـ Down Stream، من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لضبط ومراقبة هذا القطاع المنتشر على كافة الاراضي اللبنانية منذ عشرات السنين".

وأشار الى ان "الخطوة الأولى تبدأ بمعرفة الوضع الحالي لهذا القطاع. ومن خلال نظام G I S ، وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث والازمات الوطنية لكافة المنشآت النفطية في لبنان، أصبح لدينا تصور عام عن هذا القطاع من خلال الخريطة النفطية داخل الأراضي اللبنانية، وانتشاره الجغرافي في السوق المحلي، وسعته التخزينية، ونقاط الضعف والقوة، ودرجة الخطورة و​السلامة العامة​ الاحترازية لديها".

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وأكد أن "هدفنا هو العمل على تحسين هذا القطاع من خلال تطويره وتنظيمه كي يكون مطابقا للمعايير الدولية المعتمدة، ويلعب هذا المشروع دورا مهما في تأمين شفافيته ومكننته، ويمكن من تطبيق مبادئ الحوكمة".

وأعلن ان "من أركان النجاح في مشاريع كهذه هي مشاركة ​القطاع الخاص​، لأنها مسؤولية مشتركة بين كل الفرقاء المعنيين بالقطاعين العام والخاص، خصوصا عندما يكون الهدف هو ​حماية المستهلك​".

ولفت الى "أنني أشكر الجهود التي قامت بها المديرية العامة للنفط بالتعاون مع شركة خطيب وعلمي وجميع الجهات المعنية. وبهذه المناسبة أهنئ المديرية العامة للنفط للانجاز المتميز في هذا المشروع والذي نالت عنه جائزة انجاز SAG من شركة ESRI ​العالم​ية من بين 100000 مستخدم لتقنياتها في العالم. وأشكر جميع الحاضرين والعاملين في قطاع النفط وجميع الادارات والاجهزة التي سهلت ودعمت انجاز هذا العمل وآزرت المديرية بتحقيق هذا الهدف".