المجلس المذهبي للموحدين الدروز حذّر من المسّ برواتب الموظفين

عقدت الهيئة العامة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعاً برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة، حيث ناقشت خطط وأعمال لجان المجلس وشؤون الطائفة والتطورات العامة.
وأعرب المجلس المذهبي عن "استغرابه لاستسهال البعض للحلول على حساب الفقراء والموظفين وذوي الدخل المحدود الذين لا يكاد مدخولهم يوازي مستوى المعيشة المرتفع تباعاً"، محذرا من "مغبّة المسّ برواتب موظفي القطاع العام".
ودعاا إلى "ترشيد الإنفاق وخفضه عبر التطرق إلى مواضع الهدر الفعلي والاستنزاف المالي في الكهرباء والأملاك البحرية والجمارك وبعض المؤسسات العامة وإعادة النظر بالضريبة على أرباح المصارف، فهذه كفيلة بحل جزء كبير من الأزمة المالية بدل اللجوء الى إجراءات قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير".
وفي سياق آخر توجّه المجلس المذهبي إلى "أبناء طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة وفي الجولان المحتل وفي سوريا، بالدعوة الى التمسك الدائم بالهوية العربية والإسلامية والالتصاق بقضايا الأمة وفي طليعتها قضية فلسطين، ومواجهة كل انواع مخططات الفتنة والمؤامرات الرامية إلى سلخهم عن انتمائهم الضارب في جذور التاريخ".
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