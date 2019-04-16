قيومجيان: مزاريب الهدر كثيرة ونحاول وقفها من خلال الموازنة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ في حديث لـ "​العربية نت​" اننا "نتجه نحو موازنة تقشّفية-إصلاحية، وكما قال رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ هناك إجراءات موجعة لا بد منها من أجل تخفيف الهدر"، لافتا الى ان "مزاريب الهدر كثيرة ونحاول من خلال ​الموازنة​ وقفها، ولعل أبرزها التهرب الجمركي، ونحن كـ"قوات لبنانية" سبق وتقدّمنا باقتراح قانون حول هذه المسألة"، جازماً "بأن "لا تراخي هذه المرّة في مسألة وقف الهدر وعصر النفقات".

وعلق قيومجيان على ما يحكى عن التوجه لتخفيض رواتب موظفي الدولة و​القطاع العام​ والقوى العسكرية والامنية، مؤكدا أن "لا شيء نهائياً حتى الآن والإجراءات تخضع للنقاش".