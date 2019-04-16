النشرة: سقوط تلميذة من الباص امام مدرستها في صيدا وإصابتها بجروح

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن سقوط التلميذة د.ع امام ثانوية صيدا الرسمية الثانية للبنات وهي تستقل باصاً خاصاً لنقل ​الطلاب​. وعلى الفور حضر الى المكان عناصر ​فوج الإنقاذ الشعبي​ لمؤسسة ​معروف سعد​ وعناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ حيث عملوا على إسعافها ونقلها الى ​مستشفى حمود​ الجامعي في صيدا. وافيد ان حالتها الصحية جيدة وقد اصيبت في يدها.

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