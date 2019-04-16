افاد مراسل في ​حاصبيا​ بأن "دورية من مكتب الأمن القوي في ​الأمن العام​ أوقفت السوري "ع ، أ" في بلدة شويا قضاء حاصبيا بجرم تهريب سوريين، وقد تم تسليمه الى ​المديرية العامة للأمن العام​ بناء لاشارة من ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأمن العام أوقف سوريًا في حاصبيا بجرم تهريب أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.