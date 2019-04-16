جنبلاط: يبدو أنه لن يبقى من بيروت إلا الصور القديمة

سأل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ : "من الّذي أَمر بهدم البناية الجميلة الّتي كان فيها مطعم سقراط في شارع بلس؟ البلدية أم المحافظ أم ​وزير الثقافة​ الحالي أم السابق"، لافتًا إلى "أنّني حاولت أن أجد صورة للمطعم على "غوغل"، لكن الجناة محو أثره حتّى هناك".

بعدها، نشر جنبلاط، على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لمطعم سقراط، وأرفقها بالتعليق التالي: "مطعم سقراط كما كان. لن يبقى من ​بيروت​ إلّا الصور القديمة يبدو".