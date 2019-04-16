الجيش السوري دمر مستودع أسلحة لـ"النصرة وقضى على عدد منهم بريفي إدلب وحماة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ في حماة، وبعد عمليات رصد دكّت مواقع وتحصينات لمسلحي تنظيم "​جبهة النصرة​" بضربات مركّزة بسلاح المدفعية في قرية قلعة المضيق في الريف الشمالي"، مبيّنةً أنّ "ضربات الجيش أدّت إلى تدمير مستودع أسلحة للتنظيم والقضاء على عدد منهم".

وأوضحت أنّ "وحدات من الجيش في ​ريف إدلب​ الجنوبي وجّهت ضربات مكثّفة ومركّزة على تجمعات ومواقع لمسلحي "النصرة" في قرية جرجناز إلى الشرق من ​معرة النعمان​ بريف إدلب الجنوبي، ما أدّى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير منصّات لإطلاق القذائف كانوا يستخدمونها للاعتداء على المناطق الآمنة في ​ريف حماة​".