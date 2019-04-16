سلاح الجو التركي دمّر مواقع لـ"بي كا كا" في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية على أنّ "مقاتلات تركية استهدفت مواقع لمنظمة "بي كا كا" في منطقة متينة في شمال العراق"، موضحةً أنّ "سلاح الجو التركي استطاع تدمير مواقع أسلحة ومستودعات ذخيرة وملاجئ للمنظمة".
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًّا على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقًا من الأراضي العراقية.
الجدير بالذكر أنّ "بي كا كا" تتّخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلًا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.
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