أكّدت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسوده، "أنّها لن تتردّد في التوسّع بتحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في ​ليبيا​"، في وقت تشهد المعارك قرب ​طرابلس​ تصعيدًا أدّى حتّى الآن إلى مقتل 174 شخصا على الأقل.

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كانت هذه تفاصيل خبر مدعية المحكمة الجنائية الدولية: سنلاحق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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