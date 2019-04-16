الخارجية الفلسطينية: الموقف الروسي واضح ويدعم القضية الفلسطينية 

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "الموقف الروسي قوي وصلب يدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل"، مشيرًا إلى أن "لقاءه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد هذا الموقف".
ولفت المالكي إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يدّعي بأن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض والمحادثات، حيث تحدى نتانياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ 3 سنوات وقال له إنه لن يستطيع أن يجلب الأفرقاء الفلسطينيين للتفاوض".
وكشف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأخبره بالأمر، فرد عليه الرئيس الفلسطيني قائلًا إذا دعوتني سأحضر، وبالفعل تمت دعوة الأفرقاء الفلسطينيين للاجتماع في موسكو بمبادرة من بوتين، ولكن في اللحظات الأخيرة تم الاتصال وقالوا لنا لا تحضروا لأن نتانياهو تراجع عن موقفه وغير صادق في رغبته في الجلوس معكم".
وشدّد المالكي على أن "نتانياهو يعمل منذ زمن على منع إقامة دولة فلسطينية ويريد الأمر الواقع".
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