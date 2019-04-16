حَكم القضاء الروسي على المتقاعد النروجي فرود برغ (63 عامًا)، المتّهم بجمع معلومات تتعلّق بالغواصات النووية الروسية، بالسجن 14 عامًا، علمًا بأنّ هذه القضية أثارت توتّرًا بين روسيا والنروج.
وحوكم برغ الّذي عمل لوكالة حكومية نروجية تسهر على احترام الاتفاق الحدودي بين النروج وروسيا، في جلسة مغلقة في موسكو، بعد توقيفه في كانون الأول 2017.
ولفت محاميه إيليا نوفيكوف، في تصريح صحافي قبل صدور الحكم، إلى أنّ "التحقيق يفيد بأنّ الاستخبارات النروجية حاولت الحصول على معلومات سرية تتعلّق بالغواصات الروسية، وانّ برغ قد تورّط".
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 14 عاما لنروجي في روسيا متهم بالتجسس في قضية الغواصات النووية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.