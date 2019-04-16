السجن 14 عاما لنروجي في روسيا متهم بالتجسس في قضية الغواصات النووية الروسية

حَكم القضاء الروسي على المتقاعد النروجي فرود برغ (63 عامًا)، المتّهم بجمع معلومات تتعلّق بالغواصات النووية الروسية، بالسجن 14 عامًا، علمًا بأنّ هذه القضية أثارت توتّرًا بين ​روسيا​ والنروج.

وحوكم برغ الّذي عمل لوكالة حكومية نروجية تسهر على احترام الاتفاق الحدودي بين النروج وروسيا، في جلسة مغلقة في ​موسكو​، بعد توقيفه في كانون الأول 2017.

ولفت محاميه إيليا نوفيكوف، في تصريح صحافي قبل صدور الحكم، إلى أنّ "التحقيق يفيد بأنّ ​الاستخبارات النروجية​ حاولت الحصول على معلومات سرية تتعلّق بالغواصات الروسية، وانّ برغ قد تورّط".