وزير الدفاع التونسي: مسلحون أجانب حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية

أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، أنه "تمّ ضبط مجموعتين مسلحتين حاولتا اجتياز الحدود البرية والبحرية للبلاد، الأولى مكونة من 11 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة حاولت اجتياز الحدود البحرية عبر زورقين مطاطيين، وتم رصدها وإيقافها في جزيرة جربة".

وأوضح أن "المجموعة الثانية، مكونة من 13 فرنسيا، حاولت اجتياز الحدود البرية بسيارات رباعية الدفع"، مشيرا الى أن "عناصر هذه المجموعة رفضت التوقف لكن السلطات العسكرية أجبرتها على الامتثال، وقد تم تسليم كلتا المجموعتين إلى حرس الحدود".