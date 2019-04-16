وزارة الثقافة الروسية تطلق حملة لجمع التبرعات لكاتدرائية نوتردام

أعلن فلاديسلاف كونونوف رئيس إدارة المتاحف ب​وزارة الثقافة​ الروسية، أنه سيقترح على إدارات المتاحف الروسية والمواطنين حملة لجمع التبرعات لترميم ​كاتدرائية نوتردام​ المنكوبة بالحريق. وذكر في حديث لوكالة "إنترفاكس" ان "سنعرض على المتاحف وكافة المواطنين المتعاطفين في ​روسيا​، تنظيم عملية لجمع التبرعات لتمويل الترميم، ونجري المشاورات حاليا مع مختلف مؤسساتنا الثقافية، وأعتقد أن المبادرة ستنال الدعم والتأييد اللازمين".

وأشار كونونوف الى "حب الروس لمساعدة الآخرين في وقت الشدائد والمحن، وهذا متأصل فينا وراثيا، نهبّ لمساعدة وإنقاذ الآخرين ونقدم المساعدة لمن يحتاجها. فاليوم وقعت مصيبة في ​فرنسا​ وهذه مأساة صعبة، وسيكون من الصحيح تقديم المساعدة الممكنة في ترميم هذا الصرح الفريد".