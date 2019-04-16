أعلن رئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" المستشار البحريني أحمد الحمادي، أنّ "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت على 138 شخصًا بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة، وجرّدتهم من جنسيّتهم، لإدانتهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية".
وبيّن مصدر قضائي أنّ "المدانين هم من الطائفة الشيعية، ومن بين 169 شخصًا حوكموا في هذه القضية، ووجّهت إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام البحريني أعلن إيداع 138 شخصا السجن وتجريدهم من جنسيتهم بتهمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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