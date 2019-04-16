نقل إكليل الشوك للسيد المسيح ورداء الملك لويس التاسع من نوتردام الى متحف اللوفر

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اعلن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير إن الأعمال الفنية التي تم إخراجها من كاتدرائية نوتردام أثناء الحريق الذي اندلع الاثنين سيتم نقلها إلى متحف اللوفر.
ولفت الى أن بعض القطع الفنية، وبينها قطع مقدسة مثل إكليل الشوك للسيد المسيح ورداء الملك لويس التاسع أو لويس القديس الذي يعود للقرن الثالث عشر، نُقلت في بادئ الأمر إلى مجلس المدينة والآن ستنقل إلى متحف اللوفر المجاور.
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