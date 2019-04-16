الجيش حذّر من استعمال طائرات التحكم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها من دون ترخيص

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، "أنّها تحذّر مالكي طائرات التحكم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها، من خطورة استعمالها فوق الأراضي اللبنانية، وبخاصّة قرب المراكز العسكرية والأماكن الحسّاسة والحيوية، من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه، تحت طائلة إسقاطها والملاحقة القانونية بحقّ مشغليها، نظرًا لما يمكن أن تشكّله من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة وعلى الطائرات العسكرية والمدنية، وقد يؤدّي إلى وقوع حوادث مميتة".
وذكّرت في بيان، بأنّ "المستندات اللازمة لطلب ترخيص تصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على موقع الجيش الإلكتروني: "www.lebarmy.gov.lb".
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