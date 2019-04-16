بالصور.. إقبال كثيف في انتخابات التجديد النصفي لصيادلة البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

تشهد انتخابات نقابة الصيادية في محافظة البحيرة، والتي تجرى اليوم الثلاثاء، إقبالًا متزايدًا من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا بكثافة لاختيار نقيبًا و6 أعضاء نصفهم على الأقل تحت السن.

كما تواجد عدد كبير من أنصار المرشحين أمام مبنى النقابة لتوزيع مطبوعات الدعاية وحث الناخبين على اختيار من يؤيدونهم وسط أجواء تنافسية.

ويتنافس على مقعد النقيب كل من: النقيب الحالي "أحمد محمد زعلوك" ، وناجي محمد محمد داود، وهاني أحمد قريطم، ويحيي عبد العزيز حسن .

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بينما يتنافس على مقاعد العضوية فوق السن 9 مرشحين هم :" شريف عسران، وعبد الحكيم شبل، وسامي عبد الغني ، وأحمد سامي، وهالة الملا، وصبري أبو شنب، وعمرو معروف، وأحمد جاسر ، وصفي الدين الشقرا، وأسامة إدريس".

أما مقاعد العضوية تحت السن،فيتنافس عليها 9 مرشحين وهم: "نسرين فوزي ، ووسام راضي، وأمينة الهنداوي، ومصطفي الحداد، ومحمود البدري، وأشرف غنيم، إسلام أبو حسين، ومحمود مقرب، ووليد أبو زيد".

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 12 ألف عضو، بينهم 4500 لهم حق التصويت وهم المسددون للاشتراكات.