ما التهمة الموجهة لـ"حمو بيكا" وأسباب تأييد حبسه 3 أشهر مع الشغل؟ - (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي مرسي، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المطرب الشعبي "حمو بيكا" لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

:الخليج 365" يرصد خلال السطور التالية، تسلسلًا زمنيًا لقضية "حمو بيكا" وتأييد محكمة الاستئناف قرار حبسه :

السوشيال ميديا يشتعل

في مطلع نوفمبر 2018، تداول رواد مواقع السوشيال ميديا قصة الصراع الدائر بين "حمو بيكا" و"مجدي شطة" بعدما نفى الأخير مشاركته لـ"الأول" في إحياء حفلًا غنائيًا على شاطئ بالعجمي في الإسكندرية.

"حمو بيكا" يرد على شطة

وفي اليوم التالي 7 نوفمبر، هاجم حمو بيكا "شطة"، مبررا دعوته بأنه كان سوء تفاهم، مؤكدا أنه لا يعرفه، وقال أحد أعضاء فرقته:" ملكش في الطيب نصيب يا شطة.. دا انت اللي كنت هتتصيت.. مستنيين كل الناس اللي جايه حفلتنا".

شاطئ البيطاش

واستمرت الحرب الكلامية بين الطرفين، حتي موعد الحفل الغنائي يوم 9 نوفمبر العام الماضي، عندما فؤجي "حمو بيكا" بقوة أمنية من شرطة الدخيلة تداهم شاطئ البيطاش قبل دقائق من بداية الحفل وتقوم بتفريق الجماهير لإقامته دون تصريح من الجهات المختصة.

حفلة ما تمت

وفي اليوم نفسه، أعلن حمو بيكا إلغاء حفله في الإسكندرية، مبررا ذلك بسبب عدم القدرة على توفير مكان مناسب يجمع جمهوره، قائلا: "محدش ساعدنى أفرح الجمهور بوجودى"، وهو ما ما استقبله متابعي قصته على مواقع التواصل الاجتماعي بهشتاج "يا فرحة مجدى شطة فيك يا حمو بيكا".

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النقابة تتدخل

وعقب ساعات من إلغاء الأمن للحفل، وصل "هـ.م.ع" محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية مقر قسم شرطة الدخيلة، وحرر بلاغا بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة.

حكم أول درجة

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، قضت محكمة جنح الدخيلة، وتحديدا يوم 29 يناير الماضي، بحبس المطرب "حمو بيكا" 3 أشهر، بتهمة مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.

المحامي يستأنف

واستأنف محامي المطرب "حمو بيكا" على حكم أول درجة، لتحدد محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، 17 أبريل الجاري، أولي جلسات نظر استئناف علي الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 شهور.

موعد الجلسة والحكم

واليوم حضر "حمو بيكا" لمقر محكمة مستأنف الدخيلة رفقة محاميه وعدد من جمهوره، وقدم طلب لرئيس المحكمة لتقصير مدة الجلسة مبديًا استعداده للمثول أمام المحكمة اليوم وجرى انعقادها قبل موعدها المحدد، لتصدر قراراها بتأييد حكم حبسه شهرين.

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