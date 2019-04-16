327.7 مليار جنيه.. ننشر بنود الدعم في الموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:

حصل الخليج 365 على مشروع موازنة العام المالي المقبل (2019-2020) والتي تضمنت تخصيص 327.7 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل نحو 328.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وتضمنت بنود الدعم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات من الدولة في صناديق المعاشات، و1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم المياه، و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 مليار جنيه للمواد البترولية، و4 مليارات جنيه للكهرباء.

وفي هذا الجدول تظهر مخصصات الحكومة لكل بنود الدعم في موازنة 2019-2020.