ضبط 2 طن و800 كيلو أسماك وملح فاسد داخل مصنعين "رنجة" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، برئاسة جمال زيدان، مدير عام الرقابة، حملة تفتيشية مفاجئة على مصانع الأسماك بمركز ومدينة الحسينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" داخل مصنع يعمل بدون تراخيص، تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن وجود أي بيانات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 187 جُنح الحسينية لسنة 2019.

كما جرى ضبط مصنع آخر يستخدم ملح "سياحات" في تصنيع "الرنجة"، ما له أثر ضار بصحة المواطنين، فيما جرى التحفظ على كمية من الملح بلغت 2 طن و500 كيلو جرامًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 188 جُنح الحسينية لسنة 2019.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مديرية التموين أعدت خطة للتأكد من توفير كافة السلع الرئيسية والهامة، خاصةً الخبز البلدي وأسطوانات البوتاجاز والأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة؛ وذلك لتزايد إقبال المواطنين على شرائها بالتزامن مع اقتراب شم النسيم.