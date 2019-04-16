بالصور.. محافظ أسوان يبحث مع وفد البنك الأوربي دخول المحافظة لنادي المدن الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، مع وفد البنك الأوربي برئاسة لين أوجريدي مديرة برنامج المدن الخضراء بالبنك، لبحث دخول أسوان لنادي المدن الخضراء على مستوى العالم، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مديرى البيئة والحدائق بأسوان، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة أسوان.

وخلال اللقاء قرر المحافظ تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتوفير كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالتحديات والمشاكل البيئية، بجانب وضع خطة عامة لأولويات المشروعات المقترحة ومراحل تنفيذها حتى تصبح أسوان مدينة صديقة للبيئة، لافتاً إلى عرض أبرز وأهم التحديات المطلوب مواجهتها لتحويل أسوان إلى مدينة خضراء وخاصة فى مجالات معالجة الصرف الصحي والزراعي والصناعي مع رفع التراكمات حول المصارف وتغطيتها، بجانب النظافة العامة وإدارة المخلفات الصلبة، علاوة على استثمار الأراضي الفضاء المفتوحة والمياه الجوفية في إقامة صوب زراعية لمحاصيل النباتات العطرية والمحاصيل المثمرة، فضلاً عن رفع كفاءة الحدائق العامة ونشر المسطحات الخضراء.

وأكدت لين أوجريدي، أن فكرة تنفيذ مشروع المدن الخضراء تم تنفيذها في أكثر من 20 مدينة حول العالم بتمويل يقدر بحوالي مليار يورو وهي ترتكز على ترتيب الأولويات لتنفيذ مشروعات تساهم في الإصحاح البيئي ولاسيما فى مجالات المياه والزراعة والتخلص الآمن من المخلفات، بجانب تحديث وسائل النقل لتقليل الإنبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة الذكية، موضحة أن البنك الأوربي من خلال الفريقان الاستثماري والمناخي يسعى للحفاظ على البيئة من التلوث من خلال استثمار المقومات المتوافرة في المدينة المستهدف تحويلها ضمن المدن الخضراء، حيث يجري إرسال استشاريين متخصصين للتنسيق مع فريق العمل التابع للمحافظة لوضع الخطة المستقبلية في هذا الاتجاه.