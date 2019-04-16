وزارة الداخليّة الفرنسيّة تعلن السيطرة على حريق نوتردام دون تحديد حجم الأضرار

وكالات- أكدت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم، الثلاثاء 16 أفريل 2019، أن الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام في باريس أصبح تحت السيطرة.

وقال لوران نونيز ، وكيل وزارة الداخلية لقناة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية إن الخطوة التالية هي تحديد مدى تأثر مبنى الكاتدرائية بالنيران.

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وأضاف نونيز أن المهندسين المعماريين والخبراء سوف يناقشون كيفية إستمرار عمل رجال الإطفاء صباح اليوم الثلاثاء، وما إذا كانت الكاتدرائية مستقرة.

ولا يزال حوالي 100 فرد من رجال الإطفاء يتواجدون في موقع الحادث صباح الثلاثاء.