وزير الخارجيّة الفلسطيني: عباس مستعدّ للقاء نتنياهو في موسكو

وكالات- أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الرئيس محمود عباس على استعداد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دون شروط مسبقة، في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.
وأضاف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية نشرتها مساء أمس الاثنين 15 أفريل 2019 ، :"عباس قد يزور موسكو في غضون 3-2 أشهر، لكن لم تتم بعد مناقشة التواريخ المحددة من خلال القنوات الدبلوماسية".
وشدد على أن "فلسطين سترفض أي اقتراح للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية لا يقر باستقلال دولة فلسطين".
ولم ترد على الفور ردود فعل على تصريح الوزير الفلسطيني.
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