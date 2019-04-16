دحلان: لا مكان لأي مستوطن على أرض فلسطين

قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل مما أقرته الأغلبية الساحقة، مؤكدا أنه لا سلام دون دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس المقدسة بدون أي نقصان.

وأضاف دحلان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمناسبة الذكرى الـ31 لاستشهاد القيادي الفلسطيني،

خليل الوزير، "أبو جهاد"، أن لا مكان لمستوطنة أو مستوطن مستعمر على أراضي فلسطين الطاهرة، مؤكدا بقوله: "لا قدس لنا خارج حدود قدسنا التي تعرفنا ونعرفها، ولا يستطيع كائنا من كان أن يفرط أو يبيع حقوق لاجئين شعبنا، خاصةحقهم المقدس في العودة".

وأشار حسب ما وصل "سوا"، إلى أنه لا خيار إلا بالعودة للشعب الفلسطيني والاحتكام إليه، بدلا من محاولات تزييف الحقائق عبر سلسلة أكاذيب وبطولات وهمية، قائلا: "يكذب من يقول بأن المعركة تعتمد على موقف شخص واحد في المقاطعة، ويكذب أكثر من يقول لكم بأن ذلك الشخص صلب وجاهز لمواجهة عدو مهد هو له الطريق ليتمادى إلى هذا الحد الوقح".