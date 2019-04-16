حماس ترد على موافقة الرئيس عباس لقاء نتنياهو دون شروط

علقت حماس، اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية، حول موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في

موسكو، دون شروط مسبقة.

وأعلن فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في تصريحٍ

صحفي إنه "كان الأجدر بالسلطة التراجع عن مسار التفرد والإقصاء والبحث عن سبل تعزيز الوحدة وإنهاء الانقسام من خلال الدعوة للإطار الفلسطيني للانعقاد بشكل عاجل".