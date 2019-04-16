أجراس كاتدرائية نوتردام تدق غدًا في نفس موعد الحريق

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء،أن أجراس كاتدرائية نوتردام ستدق غدًا الأربعاء في تمام الساعة 18:50 أي في الوقت التي

بدأت في الحريق أن تشتعل.

جاء ذلك بحسب ما نشر على الحساب الرسمي

للكنيسة على موقع التدوين العالمي تويتر.

تضم الكنيسة حوالي مائة جرس وستدق في وقت بداية الحريق تضامنًا مع أبرشية باريس، بحسب ما أعلن الأساقفة في فرنسا.

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