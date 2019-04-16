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أجراس كاتدرائية نوتردام تدق غدًا في نفس موعد الحريق

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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء،أن أجراس كاتدرائية نوتردام ستدق غدًا الأربعاء في تمام الساعة 18:50 أي في الوقت التي

بدأت في الحريق أن تشتعل.

جاء ذلك بحسب ما نشر على الحساب الرسمي

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للكنيسة على موقع التدوين العالمي تويتر.

تضم الكنيسة حوالي مائة جرس وستدق في وقت بداية الحريق تضامنًا مع أبرشية باريس، بحسب ما أعلن الأساقفة في فرنسا.

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