أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء،أن أجراس كاتدرائية نوتردام ستدق غدًا الأربعاء في تمام الساعة 18:50 أي في الوقت التيبدأت في الحريق أن تشتعل.
جاء ذلك بحسب ما نشر على الحساب الرسمي
تضم الكنيسة حوالي مائة جرس وستدق في وقت بداية الحريق تضامنًا مع أبرشية باريس، بحسب ما أعلن الأساقفة في فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر أجراس كاتدرائية نوتردام تدق غدًا في نفس موعد الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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