غارات وهمية تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

كشفت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سبب أصوات الانفجارات التيتسمع بين الحين والآخر في أجواء
قطاع غزة .
وقالت المصادر أن "الأصوات التي سمعت في أجواء قطاع غزة، ناتجة عن غارات وهمية، تنفذها طائرات الاحتلال".
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