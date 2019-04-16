غارات وهمية تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

كشفت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سبب أصوات الانفجارات التي

تسمع بين الحين والآخر في أجواءقطاع غزة .

وقالت المصادر أن "الأصوات التي سمعت في أجواء قطاع غزة، ناتجة عن غارات وهمية، تنفذها طائرات الاحتلال".