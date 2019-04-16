نقل لوحات كاتدرائية نوتردام المتضررة إلى متحف اللوفر

قال وزير الثقافة الفرنسي "فرانك ريستر" إن اللوحات الكبيرة لنوتردام دي باريس، التي تضررت بسبب أبخرة الحريق التي شبت في الكاتدرائية،يجب نقلها من يوم الجمعة إلى متحف اللوفر لاستعادتها.
وأعلن من خلال تصريحاته أن اللوحات
الكبرى لنوتردام لم تتعرض لأضرار من النيران، ولكن من الأبخرة المتصاعدة من الحريق"، وأكد على ضرورة نقلهم يوم الجمعة بحد أقصى إلى معامل ترميم اللوفر ليتم تجفيفهم واستعادتهم.
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