التعاون الإسلامي ترحب بعودة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بانعقاد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد انقطاع جلسات البرلمان اليمني منذ 2014، إثر اجتياح

ميلشيات الحوثي العاصمة صنعاء، وتعطيل كافة مؤسسات الدولة.

وهنأ العثيمين -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس

مجلس النواب الجديد سلطان البركاني، والشعب اليمني، على عودة استئناف نشاط البرلمان في إطار السلطة الشرعية.وأشاد العثيمين بتوقيع وثيقة التحالف الوطني للأحزاب، والمكونات السياسية اليمنية لمواصلة دعم السلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار الذي سببته ميلشيات الحوثي.