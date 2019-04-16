الارشيف / اخبار العالم

التعاون الإسلامي ترحب بعودة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بانعقاد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد انقطاع جلسات البرلمان اليمني منذ 2014، إثر اجتياح

ميلشيات الحوثي العاصمة صنعاء، وتعطيل كافة مؤسسات الدولة.

وهنأ العثيمين -وفقا لوكالة الأنباء (واس) اليوم الثلاثاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مجلس النواب الجديد سلطان البركاني، والشعب اليمني، على عودة استئناف نشاط البرلمان في إطار السلطة الشرعية.
وأشاد العثيمين بتوقيع وثيقة التحالف الوطني للأحزاب، والمكونات السياسية اليمنية لمواصلة دعم السلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار الذي سببته ميلشيات الحوثي.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون الإسلامي ترحب بعودة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا