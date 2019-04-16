التعاون الإسلامي ترحب بعودة انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بانعقاد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بعد انقطاع جلسات البرلمان اليمني منذ 2014، إثر اجتياحميلشيات الحوثي العاصمة صنعاء، وتعطيل كافة مؤسسات الدولة.
وهنأ العثيمين -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس
وأشاد العثيمين بتوقيع وثيقة التحالف الوطني للأحزاب، والمكونات السياسية اليمنية لمواصلة دعم السلطة الشرعية في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار الذي سببته ميلشيات الحوثي.
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