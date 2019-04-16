لوفيجارو: ماكرون يلتقي البابا فرانسيس لمناقشة أوضاع الكاتدرائية

ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي، اليوم الثلاثاء، مع البابا فرانسيس، وذلك بعد الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، نقلًا عن

الإليزيه.

تلقى الرئيس العديد من النداءات الوطنية والدولية هذا الصباح لمناقشة الأوضاع حول الحريق الذي دمر الكاتدرائية، بما فيهم الأمين العام

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما سيلتقي أيضا البابا فرانسيس.

يذكر أن الحريق استمر لمدة 48 ساعة، وتسبب في ضياع العديد من المقتنيات الأثرية التي تعود لأكثر من 800 عام.