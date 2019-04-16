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بدء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر استعدادًا للانتخابات الرئاسية

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بدأت اليوم الثلاثاء عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر والتي تستمر حتى 23 أبريل الجاري؛ استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه المراجعة تأتي طبقًا لأحكام المادة 14 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين 18 عاما يوم الاقتراع، إلى طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.
وتنص المادة 15 من نفس القانون على أن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها
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في كل بلدية يكون تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميًا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة.
يذكر أن عدد الناخبين في آخر استحقاق انتخابي شهدته الجزائر وهو الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر2017 قد بلغ 22 مليونًا و883 ألفًا و772 ناخبًا.
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