إخلاء برج يضم سفارات غربية في مدريد بعد "إنذار بوجود قنبلة"

أعلنت الشرطة الإسبانية، إخلاء برج يضم سفارات كندا وبريطانيا وأستراليا وهولندا في العاصمة مدريد، اليوم الثلاثاء، بعد إنذار بوجود قنبلة. وقال الناطق باسم الشرطة، "لقد تلقينا إنذاراً بوجود قنبلة. يجب القيام بعملية تفتيش".

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