البحرين تصدر أحكاماً بالسجن وتجريد الجنسية على 169 إرهابياً

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين حكماً على 169 متهماً بقضايا إرهابية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.
وعلى الصعيد نفسه، أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن "المحكمة نفسها حكمت على 138 شخصاً بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية"، بحسب وكالة فرانس برس.
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