كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. آثار الدمار الذي سببه الحريق داخل كاتدرائية نوتردام بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت لقطات فيديو مشاهد للدمار الذي أسفر عنه الحريق داخل كاتدرائية نوتردام في فرنسا.

وظل 400 إطفائي يكافحون الحريق لمدة 8 ساعات، وتمكنوا من إنقاذ برجي الجرس والجدران الخارجية للكاتدرائية إلا أن برج الكاتدرائية والسقف بالكامل انهار.

وأدى الحريق لانهيار السقف الخشبي للكاتدرائية الذي كان يشهد عمليات تجديد وترميم واسعة النطاق.

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وأعلن مدعي باريس العام، أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي وليس المتعمد.

وتعتبر كاتدرائية نوتردام، التي تعني "كاتدرائية سيدتنا (مريم العذراء)"، من أشهر رموز العاصمة باريس، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، أي في قلب باريس التاريخي.

ويمثل المبنى الذي تم الانتهاء منه عام 1345 تحفة الفن والعمارة القوطية، الذي ساد القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر، ويعد من المعالم التاريخية والمعمارية في فرنسا ومثالا على الأسلوب القوطي الذي عرف باسم "أيل دوزانس".