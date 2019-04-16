كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: تركيا مستعدة لضبط معايير إس-400 إذا أثبتت أمريكا أنها "تهديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن تركيا قد تعدل المعايير الفنية لأنظمة الدفاع الجوي إس-400 التي تم شراؤها من روسيا، إذا أثبتت الولايات المتحدة مخاطر مزعومة تشكلها المنشآت العسكرية الأمريكية.

وكما ذكرت وكالة "الأناضول"، قال الوزير: "من المرجح أن يتم ضبط إس-400 لحماية المدن والمرافق الاستراتيجية لتركيا بالقرب من اسطنبول وأنقرة. وفي الوقت نفسه، ستتمركز الطائرة F-35 في القاعدة الجوية في ملاطية. وتقع هذه المدن بعيدًا عن بعضها البعض".

وأضاف الوزير: "إذا أثبت الجانب الأمريكي وجود تهديد، فسنقوم بإجراء تغييرات على معايير أنظمة إس-400".

جاء هذا البيان، في أعقاب زيارة وزير المالية التركي لواشنطن، والتي تم خلالها طرح القضية. ووفقًا للوزير براءت البيرق، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوضح موقفًا معقولًا من شراء أنقرة إس-400 الروسية.