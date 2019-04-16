كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: موسكو تعترف بالسلطات السودانية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تعترف بالحكومة السودانية الجديدة.

وقال "بوجدانوف": "نعم، بالطبع، موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان، ونحن على اتصال بها".

في 11 أبريل، أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف، أنه تم اعتقال الرئيس عمر البشير وأسس مجلس عسكري انتقالي لحكم البلاد على مدار العامين المقبلين.