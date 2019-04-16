كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق بالمسجد الأقصى يتزامن مع توقيت اندلاع النيران بكاتدرائية نوتردام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق في مجمع المسجد الأقصى في القدس يوم الاثنين، في الوقت الذي اندلعت فيه نيران ضخمة في كاتدرائية نوتردام على بعد 2000 ميل في باريس.

ونقلاً عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، شوهد الدخان والنار يتصاعدان من سطح المصلى المروانى، التي تقع في أسفل الدرج والتي تؤدي إلى أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية يوم الإثنين، إنّ الحريق اندلع في غرفة الحراسة خارج سقف المصلى المروانى، وتولى فريق الإطفاء في الوقف الإسلامي مواجهة الأمر بنجاح.

وتظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الأشخاص الذين يتجمعون في فناء المصلى المرواني، حيث يقيم المسلمون الفلسطينيون صلاة الجمعة، أعمدة دخان كبيرة.

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وتقع الغرفة تحت الركن الجنوبي الشرقي لمجمع الحرم الشريف في الجزء القديم من القدس الشرقية، وهو موقع مقدس في اليهودية والمسيحية والإسلام على حد سواء، ويضم كلاً من المسجد الأقصى وقبة الصخرة المغطاة بالذهب، تم بناؤه على موقع المعابد اليهودية التوراتية.

وتم احتواء حريق الاثنين بسرعة دون أي إصابات أو أضرار داخلية للمبنى الذي يعود تاريخه إلى 2000 عام.

وفي هذه الأثناء، في العاصمة الفرنسية باريس، حصد الحريق المدمر، برج الكنيسة الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى 900 عام تقريبًا، فضلاً عن جزء كبير من السقف.

والتقى المهندسون المعماريون وغيرهم من الخبراء في الكاتدرائية في وقت مبكر من صباح هذا اليوم لتحديد ما إذا كانت البنية مستقرة".