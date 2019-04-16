كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات والسعودية توافقان على برنامج دبلوماسي مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية للمساعدة في تدريب الدبلوماسيين لبعضهما البعض ، حيث أن البلدان قد شكّلت أيضًا شراكة في تطوير تكنولوجيا الفضاء.

وقد تم الإعلان عن الصفقات هذا الأسبوع بعد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الإماراتي السعودي ، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات وتسريع الشراكات بين الدولتين.

كما ستسمح المبادرة الدبلوماسية لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بتبادل الخبرات وعقد برامج تدريب ودراسة لأعضاء وزارتي الخارجية.

ويأتي الاتفاق بعد إطلاق أول منظمة عربية للتعاون في مجال الفضاء في الشهر الماضي ، والتي ستضم 11 دولة في المنطقة.

وقال محمد القرقاوي ، وزير مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة: "إن حزمة المشاريع والمبادرات التي استعرضتها اللجنة التنفيذية للمجلس تؤكد الأرضية الخصبة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين لإطلاق مشاريع جديدة واستكمال البرامج التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية". الشؤون والرئيس المشترك للمجلس.

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" نحن نتطلع إلى الاستفادة من آفاق جديدة للتعاون عبر قطاعات جديدة ، بما في ذلك الصحة والفضاء ، وغيرها".

وقد اجتمع مجلس التعاون للمرة الأولى في الصيف الماضي ، كما تم اعتبار إنشائها علامة على زيادة توطيد العلاقة الوثيقة بالفعل بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، والتي تشمل أيضًا العمليات العسكرية.

وأسفر اجتماع ثان في الرياض عن تنفيذ سلسلة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة للمساعدة في تسريع التعاون.

سيتم إطلاق سبع لجان ، يرأس كل منها ممثل إماراتي وسعودي ، للإشراف على البرامج.و

كما تم تشكيل لجنة عسكرية وأمنية ، وكذلك الهيئات التي تركز على السياسة والسياحة والبيئة.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن مشروع السوق المفتوح "سيساعد على تحقيق التنوع الاقتصادي والحفاظ على أدائها في السوق". كما سيتم النظر في مسألة الأمن الغذائي ، وكان هناك أيضًا اتفاق على "رؤية مشتركة متعلقة بالسياحة والتراث الطبيعي".